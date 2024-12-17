В Красном Селе произошло ДТП с автобусом и минивэном

Предварительно, никто не пострадал.

В Красном Селе произошла авария с участием автобуса и минивэна, рассказали в tg-канале "Транспортный КОЛЛАПС".

По словам пассажира автобуса, утром 17 декабря на Пушкинском шоссе минивэн ехал по "встречке". Удар прошел по касательной, по левому борту. Выбило три стекла, также разбито лобовое.

Пострадавших в автобусе нет, мы у всех спросили. <…> У пассажиров просто шок. Я сидел у разбитого окна. У минивэна сильных повреждений не заметил, торопился на работу. Пассажир автобуса

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее на Piter.TV: момент аварии с шестью авто на ЗСД в Петербурге попал на видео.

Видео, фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС