В Новоселье в аварии с участием автобуса и грузовика пострадали 11 человек

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В Новоселье во время утренней аварии с участием автобуса и грузовика пострадали более 10 человек. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В посёлке Новоселье 25 ноября в 07:24 около дома 8 по Красносельскому шоссе произошло столкновение автобуса и грузовика. По предварительным данным, рейсовый автобус №181, за рулем которого находился водитель – гражданин одного из государств Центральной Азии, въехал сзади в припаркованную у обочины фуру.

В результате ДТП пострадало 11 человек, в том числе 5 несовершеннолетних, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее было возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП под Приозерском.

Фото: МВД