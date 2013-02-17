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В Новоселье в аварии с участием автобуса и грузовика пострадали 11 человек
Сегодня, 9:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Новоселье в аварии с участием автобуса и грузовика пострадали 11 человек

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Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В Новоселье во время утренней аварии с участием автобуса и грузовика пострадали более 10 человек. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В посёлке Новоселье 25 ноября в 07:24 около дома 8 по Красносельскому шоссе  произошло столкновение автобуса и грузовика. По предварительным данным, рейсовый автобус №181, за рулем которого находился водитель – гражданин одного из государств Центральной Азии, въехал сзади в припаркованную у обочины фуру.

В результате ДТП пострадало 11 человек, в том числе 5 несовершеннолетних, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее было возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП под Приозерском.

Фото: МВД

Теги: авария с автобусом, новоселье
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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