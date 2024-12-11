В дерене Бор столкнулись ГАЗ и автобус: пострадали 3 человека

Все трое госпитализированы.

Во Всеволожском районе Ленобласти днём 2 февраля во время столкновения автомобиля "ГАЗ" и рейсового автобуса пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 17 по Березовой аллее в деревне Бор 2 февраля в 14:15 водитель "ГАЗ" (54 года) при выборе скорости не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с рейсовым автобусом под управлением 41-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель "ГАЗ" (травма грудной клетки) и две пассажирки автобуса, 58 и 84-х лет. Все трое госпитализированы.

В аварии на трассе "Нарва" погибли 2 пассажира автобуса.

Фото: МВД по СПб и ЛО