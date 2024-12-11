В аварии на трассе "Нарва" погибли 2 пассажира автобуса

Среди пострадавших – 11-летний мальчик, его состояние медики оценили как тяжелое.

В аварии в Кингисеппском районе Ленобласти погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На 133 км трассы "Нарва" 2 февраля 38-летний водитель КамАЗа (снегоуборочная техника) столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом "Скания" (в салоне находились 22 человека), под управлением 49-летнего мужчины.

В результате аварии погибли два пассажира автобуса, 13 человек были доставлены в медучреждения. Среди пострадавших – 11-летний мальчик, его состояние медики оценили как тяжелое.

Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП на "Южном полукольце" под Гатчиной.

Фото и видео: Telegram/ Прокуратура Ленинградской области