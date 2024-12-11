Пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП на “Южном полукольце” под Гатчиной

Произошло лобовое столкновение.

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии, произошедшей 1 февраля 2025 года около 18:30 на 72-м километре автодороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо".

По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено, и совершил лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ-21110". За рулем "ВАЗа" находился 50-летний водитель.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Виновник аварии госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее Piter.TV сообщал, что возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Московском шоссе

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области