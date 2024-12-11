Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Московском шоссе

Авария с участием патрульной машины и двух автомобилей произошла утром 1 февраля.

Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту смертельного ДТП, произошедшего на Московском шоссе.

Как сообщает следствие, утром 1 февраля на перекрестке Московского шоссе и Паровозной дороги произошло столкновение патрульного автомобиля и двух других транспортных средств. В результате аварии погиб пассажир патрульной машины, остальные участники ДТП получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили ряд судебных экспертиз и приступили к допросу очевидцев. Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии и выявление виновных в совершении ДТП.

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Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу