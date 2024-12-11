Дебошир ударил кассира при попытке кражи в магазине на Выборгском шоссе

На месте был задержан неработающий 37-летний подозреваемый.

Полиция Выборгского района задержала 37-летнего неработающего мужчину, подозреваемого в грабеже и нападении на кассира магазина. Инцидент произошёл 30 января 2025 года в 22:15 в магазине, расположенном в доме 7 по Выборгскому шоссе.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщение о драке поступило от охранника магазина. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали дебошира, которого до их приезда удерживали посетители магазина.

Предварительно установлено, что задержанный пытался похитить товар на сумму 213 рублей. При попытке вынести товар из магазина он ударил 42-летнюю кассира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Позже в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что пострадавшая кассир обратилась за медицинской помощью. После оказания первой помощи она была отправлена на амбулаторное лечение. Похищенный товар изъят.

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Фото: Piter.TV