Легковой автомобиль загорелся после столкновения со столбом на трассе под Лугой

Водитель не удержался на дороге и съехал на обочину.

Полиция проводит проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня на 107-м километре автотрассы "Санкт-Петербург - Псков".

По предварительной информации, в 14:20 водитель автомобиля Mazda6 не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в столб. После столкновения автомобиль загорелся.

В результате ДТП водитель и один из пассажиров скончались на месте происшествия. Еще один пассажир, 1987 года рождения, госпитализирован с травмами средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время устанавливаются личности погибших. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области