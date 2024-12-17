Момент аварии с шестью авто на ЗСД в Петербурге попал на видео

Предварительно, пострадал один человек.

Момент массового ДТП на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге попал на видео, которым поделились в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП".

Напомним, авария произошла днем 17 декабря. Предварительно, причиной случившегося стала остановка одной из машин, заявили в компании "Магистраль Северной столицы". В стоящий автомобиль въехала двигавшаяся иномарка, после чего образовалась "цепочка" из авто. Всего пострадали шесть транспортных средств.

Известно, что пострадал как минимум один человек, получивший перелом. На месте происшествия образовывалась пробка в 3 километра.

Все детали и обстоятельства ДТП выясняются.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП