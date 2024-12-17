Массовая авария на ЗСД собрала пробку в 3 км

Судя по кадрам из соцсетей, часть транспортных средств серьезно пострадала.

Массовое ДТП сковало участок ЗСД в районе Васильевского острова днем 17 декабря. Машины раскидало по всей дороге, "бордовая" пробка растянулась почти на 3 км.

По предварительным данным, авария произошла 17 декабря около 12:30. Судя по кадрам из соцсетей, часть транспортных средств серьезно пострадала, внутри салонов заметны сработавшие подушки безопасности.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", на участке скопился крупный затор, пробка растянулась почти на 3 км.

О причинах аварии и пострадавших на данный момент ничего не известно.

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