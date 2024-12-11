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В Красном Селе мотоциклист попал в ДТП во время трюка

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Байкера госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Красном Селе вечером 28 января произошло ДТП с участием байкера. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село". 

На проспекте Ленина 21-летний мотоциклист решил выполнить трюк – он встал на заднее колесо, после чего врезался в автомобиль. В результате лихачу потребовалась помощь врачей, его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

Пострадавшая машина отделалась царапинами. Все детали аварии выясняются.

Ранее на Piter.TV: полицейская погоня в Парголово закончилась арестом пьяного водителя. 

Видео, фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Теги: дтп с мотоциклистом, красное село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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