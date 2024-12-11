В Красном Селе мотоциклист попал в ДТП во время трюка

Байкера госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Красном Селе вечером 28 января произошло ДТП с участием байкера. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село".

На проспекте Ленина 21-летний мотоциклист решил выполнить трюк – он встал на заднее колесо, после чего врезался в автомобиль. В результате лихачу потребовалась помощь врачей, его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Пострадавшая машина отделалась царапинами. Все детали аварии выясняются.

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Видео, фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село