Полицейская погоня в Парголово закончилась арестом пьяного водителя

Задержанный ранее дважды лишался водительских прав.

Сегодня в районе 15:30 у дома №1 по Тихоокеанской улице в Парголово началась полицейская погоня за неадекватным водителем, который грубо нарушал правила дорожного движения. Кадрами преследования нарушителя под бодрую музыку по радио поделились в пресс-службе петербургского отделения МВД.

В результате погони водитель вышел из авто и тут же был пойман правоохранителями у дома №12 по той же улице. В МВД установили личность нарушителя. На момент погони и ареста мужчина 26-ти лет пребывал в состоянии алкогольного опьянения и, как выяснили полицейские, уже два раза лишался водительских прав.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ, ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ и ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ. Полицейским следствием нарушитель ПДД будет привлечён к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. МВД Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что погибшая в ДТП на Обводном канале превышала скорость.

Видео: МВД Санкт-Петербурга