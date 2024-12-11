Погибшая в ДТП на Обводном канале превышала скорость

Супругу погибшей пришёл штраф в 750 рублей.

Стали известны новые подробности страшной аварии на Обводном канале, в результате которой погибли женщина и ее 14-летняя дочь.

Как сообщает 78.ru, за несколько часов до трагедии камера видеонаблюдения на Смольной набережной зафиксировала превышение скорости автомобилем Mercedes, которым управляла погибшая. Штраф в размере 750 рублей пришел супругу женщины.

Напомним, что авария произошла на пересечении Рыбинской улицы и Обводного канала. Водитель Skoda Kodiaq, двигавшийся по второстепенной дороге, проигнорировал неработающий светофор и не уступил дорогу Mercedes-Benz GLE, ехавшему по главной дороге. В результате столкновения Mercedes вылетел на тротуар, снёс ограждение и, перевернувшись, упал в канал. По предварительным данным, женщина за рулём "немца" в момент столкновения запаниковала и перепутала педали газа и тормоза.

14-летняя дочь погибшей скончалась на месте аварии, а мать не удалось спасти, несмотря на усилия медиков. Воспитание младшего ребёнка легло на плечи отца.

Ранее Piter.TV сообщал, что суд над бригадиром состоится из-за упавшего в шахту строителя в Мурино.

Видео: Piter.TV