В Липецке полиция задержала водителя, скрывшегося с места произошедшей этой ночью смертельной аварии

В Липецке российские правоохранительные органы задержали водителя, который ранее скрылся с места произошедшей этой ночью смертельной аварии. В пресс-службе регионального управления МВД через социальные сети уведомили журналистов о том, что ДТП зафиксировано около дома 7 "А" на улице Л. Кривенкова. на участке столкнулись автомобиль и мотоцикл. Водитель ВАЗ-2114 не выбрал безопасную скорость и дистанцию для движения, поэтому допустил наезд на транспортное средство Racer под управлением 21-летнего юноши. В результате ДТП мотоциклист и его 20-летний пассажир погибли на месте до приезда скорой помощи. Автомобилист с места преступления скрылся, бросив свою машину.

Принятыми мерами полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого виновника смертельной аварии – 21-летнего жителя Липецка. пресс-служба МВД РФ по Липецкой области

Проведённое в медицинском учреждении освидетельствование подтвердило нахождение шофера в состоянии опьянения. Сейчас в отношении злоумышленника ведется уголовное дело по пунктами "а" и "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ. Фигурант расследования задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему может быть выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Брянской области пресекли деятельность узлов связи, которые использовали телефонные мошенники из-за рубежа.

Фото и видео: МВД Медиа