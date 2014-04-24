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В Брянской области пресекли деятельность узлов связи, которые использовали телефонные мошенники из-за рубежа

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Злоумышленники обслуживали специальное оборудование, с помощью которого велась переадресация звонков с подменой абонентских номеров.

В Брянской области пресекли деятельность узлов связи, которые использовали телефонные мошенники из-за рубежа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, злоумышленники по указанию анонимных кураторов обслуживали специальное оборудование, с помощью которого велась переадресация звонков с подменой абонентских номеров. Это позволяло телефонным мошенникам из-за рубежа похищать денежные средства граждан РФ.

Отмечается, что за свою работу они получали вознаграждение от иностранных сообщников в криптовалюте. Полиция задержала четырех жителей региона, которые обеспечивали работу нелегальных узлов связи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: брянская область, ирина волк, мвд россии, мошенничество, узлы связи
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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