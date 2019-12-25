В Петербурге почтили память погибших подводников Баренцева моря

В Санкт-Петербурге почтили память 14 моряков, погибших в 2019 году во время пожара на подводной лодке.

В Санкт-Петербурге на Серафимовском мемориальном кладбище состоялась церемония памяти подводников, погибших шесть лет назад в Баренцевом море. В рамках мероприятия были возложены цветы от имени губернатора города и городской администрации.

Мемориал был открыт в 2020 году, имена погибших также высечены на мемориальной доске в Николо-Богоявленском морском соборе. В честь моряков назвали сквер в Петергофе, а их имена присвоили ряду городских школ, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Моряки-подводники не раз доказывали верность Отечеству и присяге, проявляли храбрость и взаимовыручку. 1 июля 2019 года в Баренцевом море 14 офицеров мужественно боролись с огнём, ценой собственной жизни спасли товарищей. В составе экипажа было два Героя Российской Федерации. Четверым офицерам это высшее государственное звание было присвоено посмертно. Мы помним и чтим подвиг подводников. Наш долг перед погибшими — заботиться об их родных, укреплять Военно-Морской Флот, честно и на совесть служить и трудиться на благо России. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Семьи погибших получают все меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством.

Ранее сообщалось, что в Петербурге простились с вице-губернатором Ленобласти Игорем Петровым.

Фото: пресс-служба администрации Санкт‑Петербурга