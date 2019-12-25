В Ленобласти на "Сортавале" в аварии погиб 63-летний водитель электропомеда

Он столкнулся с Mazda 6 под управлением 19-летнего жителя республики Карелия.

Полицией проводится проверка по факту смертельной аварии в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 130 км автомобильной дороги А-121 "Сортавала" 4 мая около 22:20, вне населенного пункта, 63-летний водитель, управляя электромопедом, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем Mazda 6 под управлением 19-летнего жителя республики Карелия.

В результате ДТП водитель электромопеда от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Утром 4 мая на 14-м километре автодороги "Сиверский – Дружная Горка – Куровицы" произошла смертельная авария. Женщина за рулём автомобиля Hyundai Getz не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО