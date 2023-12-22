Жизнь пострадавшей в ДТП на Загородном проспекте петербурженки спасена

После аварии женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ.

Врачи Мариинской больницы спасли жизнь 35-летней петербурженки, пострадавшей в ДТП на Пяти углах. Об этом 9 февраля пишет 78.ru.

После аварии женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ. Состояние горожанки стабилизировали, в настоящее время его оценивают как средней степени тяжести. Возможно, ее переведут из реанимации в травматологическое отделение.

Напомним, ДТП произошло 6 февраля у дома 18 по Загородному проспекту. Водитель Mercedes на большой скорости вылетел на пешеходный переход и сбил петербурженку. После этого мужчина въехал в стоявший на встречной полосе автомобиль Suzuki.

Управлявшему Mercedes запретили заниматься деятельностью, связанной с вождением транспортных средств. Кроме того, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого время здоровью).

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти