Устроивший ДТП на Пяти углах отделался запретом на вождение

В результате аварии пострадали два человека.

Водителю Mercedes, который признан виновным в ДТП, произошедшем вечером 6 февраля в районе Пяти углов, запретили водить. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого время здоровью). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 6 февраля.

По данным следствия, во вторник фигурант, управляя машиной Mercedes и следуя по проезжей части улицы Разъезжей в направлении от улицы Правды в сторону Загородного проспекта, наехал на стоящий на красный сигнал светофора Suzuki и 35-летнюю женщину-пешехода. Кроме того, он столкнулся с другими авто: Mercedes, Ford, Skoda, JAC, Reno.

В результате аварии были госпитализированы женщина-пешеход и обвиняемый. Ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Зарубину запрет определенных действий на весь период предварительного расследования. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Ранее на Piter.TV: в ДТП на улице улице Демьяна Бедного пострадал подросток.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти