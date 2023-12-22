В ДТП на улице улице Демьяна Бедного пострадал подросток

Мальчику понадобилась помощь медиков. Сейчас он находится в больнице.

Полицейские проводят проверку после ДТП, в котором пострадал подросток. На улице Демьяна Бедного у дома № 3 накануне, 7 февраля, автомобиль сбил ученика восьмого класса и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подросток угодил под колеса машины, когда переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Мальчику понадобилась помощь медиков. Сейчас он находится в больнице.

Правоохранители устанавливают личность водителя, который сбежал с места аварии. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv