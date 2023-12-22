  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ДТП на улице улице Демьяна Бедного пострадал подросток
Сегодня, 10:25
69
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В ДТП на улице улице Демьяна Бедного пострадал подросток

0 0

Мальчику понадобилась помощь медиков. Сейчас он находится в больнице. 

Полицейские проводят проверку после ДТП, в котором пострадал подросток. На улице Демьяна Бедного у дома № 3 накануне, 7 февраля, автомобиль сбил ученика восьмого класса и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подросток угодил под колеса машины, когда переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Мальчику понадобилась помощь медиков. Сейчас он находится в больнице. 

Правоохранители устанавливают личность водителя, который сбежал с места аварии. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что после ДТП на автодороге Парголово — Огоньки завели уголовное дело.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп с подростком, полиция, сбил школьника, скрылся с места дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии