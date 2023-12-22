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После ДТП на автодороге Парголово — Огоньки завели уголовное дело
Сегодня, 10:23
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После ДТП на автодороге Парголово — Огоньки завели уголовное дело

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В аварии погиб 22-летний водитель.

На автодороге Парголово — Огоньки  6 февраля произошло смертельное ДТП. Правоохранители завели уголовное дело. Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром на 44-м километре автодороги  "Парголово-Огоньки" 27-летний водитель автомобиля "Пежо" не справился с управлением и совершил съезд с дороги влево по ходу движения. Машина врезалась в снежный вал, дорожный знак и осветительную опору, а затем опрокинулась.

В результате случившегося погиб на месте аварии 22-летний водитель. Две пассажирки попали в больницу. Подробности о состоянии женщин уточняются.

По данному факту следователями УМВД России по Выборгскому району Ленобласти возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Петербурге пенсионерка отдала незнакомке все ювелирные украшения за снятие порчи.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: дороги, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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