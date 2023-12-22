В Петербурге пенсионерка отдала незнакомке все ювелирные украшения за снятие порчи

Общая сумма материального ущерба составила 56 400 рублей.

В Петербурге 84-летняя пенсионерка отдала незнакомке деньги и ювелирные украшения, чтобы та сняла с неё порчу. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, 3 февраля в полдень у дома 52 по Малоохтинскому проспекту к ней подошла неизвестная женщина. Незнакомка сообщила, что на пенсионерке есть порча, которую необходимо снять. Пожилая женщина привела новую знакомую к себе в квартиру и отдала 6 400 рублей, ювелирные украшения: золотые серьги с рубином, золотые серьги с розовым камнем, золотые серьги с цирконием, перстень золотой с рубином, перстень золотой с сапфиром, перстень золотой с цирконием, золотые цепочку и крестик, коронку золотую. Неизвестная женщина сообщила пенсионерке, что все украшения и денежные средства она заберет с собой на время, чтобы снять с них порчу, после чего она вернет все заявителю. Общая сумма материального ущерба составила 56 400 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемая разыскивается.

Ранее в Петербурге осудили аферистку, выманившую драгоценности у пенсионерки в ходе "снятия порчи".

Фото: unsplash