Петербург уже начал готовиться к Новому году

Городской центр рекламы и праздничного оформления отложил на световые композиции и елки 76,3 млн рублей.

В Петербурге уже стартовала подготовка к Новому году. Как пишет Neva.Today, пока Городской центр рекламы и праздничного оформления отложил на световые композиции и елки 76,3 млн рублей.

Государственное казенное учреждение разместило на портале госзакупок три конкурса, посвященных оформлению к зимним праздникам. Итоги подведут 10 сентября. За украшение Дворцовой площади и Якорной площади в Кронштадте подрядчику заплатят 15,9 млн рублей. Там установят натуральные ели высотой 15-20 метров и световые комплексы из фигур.

Контракт по централизованному оформлению Северной столицы световыми композициями на тросовых конструкциях оценили в 30,2 млн рублей. На украшение искусственными и мультимедийными елями 10 районов выделили 30,1 млн рублей.

Окончание оказания услуг – 30 апреля 2027 года, контракт рассчитан до 10 июня.

Фото: Piter.TV