В Петербурге осудили аферистку, выманившую драгоценности у пенсионерки в ходе "снятия порчи"

Подсудимая далеко не новичок в сфере преступлений. Как было установлено, она занимается "снятием порчи" с 2011 года и уже получала наказание за аналогичные мошеннические схемы.

В Петербурге перед судом предстала аферистка, обещавшая снять порчу с петербурженки и присвоившая её ювелирные украшения. По информации Объединённой пресс-службы судов Северной столицы, мошенница должна будет выплатить потерпевшей 110 тыс. рублей. Об этом пишет spb.aif.ru.

Подозрительная женщина проявила инициативу, подойдя к жертве на железнодорожной станции в августе 2022 года. Она обещала "устранить порчу", и попросила передать ей все ювелирные украшения для проведения обряда. Доверчивая женщина сняла кольца, цепочку и подвеску общей стоимостью около 110 тыс. рублей и отдала сто рублей за магические услуги.

Мошенница завернула украшения в купюру, кусок туалетной бумаги и пакет. Обе женщины сели в электричку, где и произошел обряд. Аферистка заменила пакеты, отдав жертве пустой и советуя не открывать его до возвращения домой, после чего вышла из вагона.

Когда доверчивая девушка обнаружила, что её обманули, она обратилась к правоохранительным органам. Мошенница не стала отрицать свою вину и была приговорена к двум годам условного срока, с таким же испытательным сроком. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей, взыскав с обманщицы 110 тыс. рублей. Подсудимая далеко не новичок в сфере преступлений. Как было установлено, она занимается "снятием порчи" с 2011 года и уже получала наказание за аналогичные мошеннические схемы. Она убеждала своих жертв, что их ждет несчастье, поэтому необходимо прочесть молитву от сглаза и зависти окружающих. Именно для этого, по ее утверждению, требовалось снять все ювелирные украшения.

Ранее мы сообщили о том, что 84-летняя петербурженка помогла полиции в задержании телефонного мошенника.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)