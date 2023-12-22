84-летняя петербурженка помогла полиции в задержании телефонного мошенника

13 января 84-летняя пенсионерка, проживающая в доме по улице Маршала Казакова в Красном Селе, обратилась в полицию и сообщила, что ей позвонила неизвестная, представилась внучкой и рассказала о попадании в ДТП. Для "урегулирования вопроса" она попросила передать курьеру 200 тыс. рублей.
По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, к квартире пожилой женщины приехали правоохранители. Они задержали при передаче денег 23-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. В его отношении составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ.
Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Устанавливаются остальные участники мошеннической схемы.
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Фото: Piter.TV
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