84-летняя петербурженка помогла полиции в задержании телефонного мошенника

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

13 января 84-летняя пенсионерка, проживающая в доме по улице Маршала Казакова в Красном Селе, обратилась в полицию и сообщила, что ей позвонила неизвестная, представилась внучкой и рассказала о попадании в ДТП. Для "урегулирования вопроса" она попросила передать курьеру 200 тыс. рублей.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, к квартире пожилой женщины приехали правоохранители. Они задержали при передаче денег 23-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. В его отношении составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Устанавливаются остальные участники мошеннической схемы.

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Фото: Piter.TV