Полицейские рассказали о новой мошеннической схеме, рассчитанной на детей

Киберпреступники пишут детям, что они победили в конкурсе, и просят у юных пользователей данные банковской карты одного из родителей.

Появилась новая мошенническая схема, с помощью которой злоумышленники обманывают подростков и крадут деньги с карт их родителей. О ней рассказали в tg-канале "Вестник киберполиции России".

Школьнику отправляют сообщение от подставного администратора Telegram-канала или же со страницы в социальной сети известного блогера. В нем киберпреступники указывают, что юный пользователь выиграл в одном из конкурсов, в котором ранее принимал участие. Затем для получения подарка ребенку отправляют ссылку, куда надо ввести данные банковской карты одного из родителей. Кроме того, мошенники требуют отправить код, который приходит на телефон папы или мамы "победителя конкурса".

Если ребенок следует инструкциям злоумышленников, то деньги с банковской карточки родителей будут мгновенно списаны. После этого подарков уже ждать не стоит.

Сотрудники полиции призывают родителей рассказать детям о данной схеме. Важно научить младшее поколение не переходить по незнакомым ссылкам и не вводить коды из смс-сообщений без разрешения старших членов семьи.

Ранее на Piter.tv: пенсионерка из Ленобласти лишилась 3 млн рублей во время "продления срока действия сим-карты".

Фото: Pxhere