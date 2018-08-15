Пенсионерка из Ленобласти лишилась 3 млн рублей во время "продления срока действия сим-карты"

Пожилая женщина согласилась продлить действие договора, ей на мобильный телефон стали приходить коды в смс, которые она передавала неизвестному.

Во Всеволожском районе Ленобласти пенсионерка лишилась трех миллионов рублей при попытке продлить срок действия сим-карты. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 75-летней жительницы деревни Юкки 12 декабря ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником оператора сотовой связи. Он сообщил пенсионерке, что срок действия её сим-карты подходит к концу, необходимо его продлить.

Пожилая женщина согласилась продлить действие договора, ей на мобильный телефон стали приходить коды в смс, которые она передавала неизвестному, после чего с её счета были списаны 3 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее в Петербурге был осужден мошенник, продавший чужие квартиры.

Фото: Piter.tv