Подсудимый рассказывал потерпевшим, что собственница квартир его гражданская жена, которая проживает в Псковской области и участвовать лично в проведении сделки не может, так как у неё сломана нога.

В Петербурге осужден мошенник, продавший чужие квартиры. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что в декабре 2019 года петербуржец путем обмана нотариуса оформил от имени собственницы двух квартир общей стоимостью около 9 млн рублей доверенность с правом отчуждения недвижимого имущества. После чего он продал квартиры, расположенные на улице Федосеенко и улице Бестужевской. При этом покупатели не подозревали о преступных намерениях продавца.

Подсудимый рассказывал потерпевшим, что собственница квартир его гражданская жена, которая проживает в Псковской области и участвовать лично в проведении сделки не может, так как у неё сломана нога. Срочность продажи квартир по цене значительно ниже рыночной он объяснял необходимостью проведения дорогостоящей операции.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Квартиры возращены законной владелице.

Ранее некая петербурженка отдала мошенникам 3,6 млн рублей, заложила квартиру и умерла.

Фото: Piter.tv