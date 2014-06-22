Петербурженка отдала мошенникам 3,6 млн рублей, заложила квартиру и умерла

В полицию обратился брат погибшей.

Петербургская пенсионерка заложила свою квартиру, отдала несколько миллионов мошенникам и умерла. В полицию обратился брат петербурженки, стало известно "Петербург2".

По словам 67-летнего мужчины, незадолго до смерти его 69-летнюю сестру неизвестные убедили под предлогом обеспечения сохранности перевести на "безопасные" счета 3,6 млн рублей, из которых 1,6 млн были получены под залог квартиры. Женщина скончалась 4 октября 2023 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге был задержан мошенник, который обманул трёх пенсионеров.

Фото: Piter.tv