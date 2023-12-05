В Петербурге задержан мошенник, который обманул трёх пенсионеров

Он получил от них около 2 470 000 рублей.

Полицейскими задержан мошенник, обманувший пенсионеров в Центральном районе Петербурга. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию поступили сообщения от трех пенсионеров о совершенных в отношении них мошенничествах. Полицейскими было установлено, что в период с 18 декабря 2020 года по 19 мая 2023 года неустановленное лицо, действуя от имени фирмы, под предлогом инвестирования получило от трех петербуржцев (75, 82 и 83 года) денежные средства, в общей сумме около 2 470 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками экономической полиции был задержан и полностью изобличён в совершении указанного преступления 48-летний генеральный директор указанной фирмы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее петербурженка узнала, что её отец перевёл мошенникам 6 млн рублей.

Видео: МВД