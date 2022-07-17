Петербурженка узнала, что её отец перевёл мошенникам 6 млн рублей

Сам пожилой мужчина отказывается от объяснений. Однако ранее он рассказал дочери, что участвует в секретной операции ФСБ.

В Красногвардейском районе Петербурга пенсионер передал мошенникам более 6 млн рублей. Сам он при этом верил, что участвует в секретной операции ФСБ, стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась дочь пожилого петербуржца. Она рассказала, что её 77-летний отец сообщил ей, что участвует в секретной операции ФСБ. По этой причине женщина заподозрила, что отец общается с мошенниками и переводит им деньги.

При разговоре с сотрудником полиции пенсионер заявил, что деньги не переводил, по телефону с посторонними не общался. На деле же оказалось, что в ноябре пожилому петербуржцу звонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и сотрудниками полиции. Пенсионера убедили в период с 24 по 29 ноября снять денежные средства со своих банковских счетов и перевести их на указанные неизвестными счета. Данную информацию представила дочь мужчины, которая по доверенности получила выписки со счетов в различных банках. Общий ущерб 6 245 308 рублей.

Сам пенсионер отказывается от объяснений, заявления не поступило. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе в Ленобласти задержали 16-летнего студента за покушение на мошенничество.

Фото: Piter.tv