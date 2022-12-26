В Ленобласти задержали 16-летнего студента за покушение на мошенничество

Он обманул 91-летнего пенсионера.

Полиция Тихвинского района Ленобласти задержала 16-летнего студента в момент совершения мошенничества в отношении пенсионера. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 29 ноября поступило сообщение о том, что 91-летнему пенсионеру из Тихвина звонят, предположительно, мошенники и требуют деньги.

Прибывшими оперативниками у парадной дома был замечен молодой человек, который сел в такси и поехал к банкомату, где попытался внести 54 тысячи рублей, взятые им у пенсионера, но был задержан сотрудниками полиции.

Задержанным оказался 16-летний студент. Возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Также накануне петербургские полицейские предотвратили мошенничество в отношении пенсионерки.

Фото: Piter.tv