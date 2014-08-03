Петербургские полицейские предотвратили мошенничество в отношении пенсионерки

Пожилая женщина пыталась в банке получить в кредит 300 тысяч рублей.

В Петербурге сотрудники полиции предотвратили мошенничество в отношении 77-летней пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 29 ноября днём поступило сообщение о том, что в отделении банка в доме 76 по Гражданскому проспекту сидит женщина в неадекватном состоянии, пытается получить кредит в размере 300 000 рублей.

Полицейскими было установлено, что 77-летней пенсионерке звонил неизвестный, который представлялся сотрудником Центробанка. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств он пытался завладеть ее денежными средствами.

В тот же день в 23:20 у дома 90 по Гражданскому проспекту в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска при передаче муляжа денежных средств был задержан 23-летний неработающий петербуржец. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вскоре в Петербурге перед судом предстанут мошенники, обманувшие 65 людей.

Фото: Piter.tv