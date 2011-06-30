В Петербурге перед судом предстанут мошенники, обманувшие 65 людей

МВД показало оперативное видео с обвиняемыми.

В Петербурге предстанут перед судом обвиняемые в мошенничестве с использованием IP-телефонии. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые (39-летний житель ХМАО и 44-летний ранее судимый житель Ульяновской области) познакомились в 2012 году, когда работали в одной коммерческой фирме города Нягань ХМАО. В 2021 году они создали два сайта, которые анонсировали возможность приобретения компьютерной техники и телефонов известных брендов с 30-50% скидками. При этом скидки всегда действовали "только сегодня", и в связи с этим для оформления заказа и доставки товара его надо было предварительно полностью оплатить. Получив от потерпевших деньги, злоумышленники переставали выходить на связь. Ни свой товар, ни потраченные деньги обманутые люди получить уже не могли.

Житель Ульяновской области, используя IP-телефонию, выполнял роль оператора интернет-магазинов, звонил клиентам, принимал и обрабатывал заказы. Другой фигурант осуществлял разработку, администрирование и продвижение сайтов, а также распределял полученные деньги.

Противоправную деятельность обвиняемых пресекли сотрудники УБК ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в июне 2022 года. У подозреваемых дома были изъяты банковские карты, ноутбуки сим-карты, телефоны и др.

Потерпевшими являются 65 человек из разных регионов России, в том числе десять жителей Петербурга и пять жителей Москвы. Общая сумма ущерба составила 1 100 000 рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее пожилой петербуржец за 8 месяцев перевёл мошенникам 10 млн рублей.

Видео: МВД