Пожилой петербуржец за 8 месяцев перевёл мошенникам 10 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Пожилого жителя Петроградского района мошенники за восемь месяцев лишили 10 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 81-летний петербуржец обратился 21 ноября. Он рассказал, что в период с апреля по 18 ноября ему на мобильный телефон звонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств звонивший убедил петербуржца через разные банкоматы перевести на неизвестные счета 10 468 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Недавно пенсионерка из Павловска лишилась квартиры и 12 млн рублей.

Фото: Piter.tv