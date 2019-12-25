Пенсионерка из Павловска лишилась квартиры и 12 млн рублей

С сентября ей звонили мошенники.

В Павловске пенсионерка осталась без квартиры и 12 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшей оказалась 82-летняя пенсионерка. Ей утром 13 сентября позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, что неизвестные пытались завладеть её денежными средствами. В ходе разговора неизвестный убедил пожилую женщину снять денежные средства и перевести их на "безопасный счет". Пенсионерка 13 сентября сняла 492 286 рублей, 15 сентября – 1 215 000 рублей, 16 сентября – 1 700 00 рублей, 14 ноября – 1 150 422 рублей и передала денежные средства курьерам.

В октябре женщине снова позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, что неизвестные пытаются продать квартиру заявителя. В ходе разговора неизвестный убедил жительницу Павловска продать свою квартиру и перевести полученные деньги на "безопасный" счет. Пострадавшая 10 ноября получила от продажи квартиры 8 млн рублей и передала курьеру 7 760 000 рублей.

Общая сумма материального ущерба 12 317 708 рублей.

Приметы преступников:

- мужчина, на вид 30 лет, рост около 160 см, славянской внешности, одет: куртка черного цвета, шапка темного цвета;

- мужчина, на вид 60 лет, в очках, рост около 180 см, славянской внешности, одет: коричневая куртка, темные брюки;

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее ещё одна пенсионерка продала свою квартиру на Шаумяна и перевела деньги мошенникам.

Фото: Piter.tv