Пенсионерка продала свою квартиру на Шаумяна и перевела деньги мошенникам

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Жительница Красногвардейского района продала свою квартиру и перевела деньги с продажи на неизвестные счета. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

В полицию обратилась 69-летняя пенсионерка, проживающая на проспекте Энергетиков. Она рассказала, что в конце сентября ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств и недвижимого имущества, он убедил женщину в период с сентября по 10 ноября перевести 7 350 000 рулей (6 855 000 рублей из которых от продажи ее квартиры на проспекте Шаумяна) на неизвестные счета.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ещё один пенсионер из Петербурга перевёл "Центробанку" 3,3 млн рублей.

Фото: Piter.tv