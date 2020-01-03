Пенсионер из Петербурга перевёл "Центробанку" 3,3 млн рублей

Звонивший сообщил петербуржцу, что неизвестные лица пытались снять денежные средства с его счета.

Житель Московского района Петербурга перевёл мошенникам из "Центробанка" больше трёх миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 13 ноября обратился 68-летний пенсионер. Он заявил, что вечером 8 ноября ему позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником Центробанка. Звонивший сообщил петербуржцу, что неизвестные лица пытались снять денежные средства с его счета. Чтобы предотвратить дальнейшие попытки, пенсионер снял со своего счета 3 304 9000 рублей и перевел указанную сумму на указанные незнакомцем счета.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ (Мошенничество).

Ранее в Петербурге помощница вице-президента банка перевела мошенникам 11,7 млн рублей.

Фото: Piter.tv