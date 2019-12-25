В Петербурге помощница вице-президента банка перевела мошенникам 11,7 млн рублей

Деньги петербурженка брала в кредит в различных банках под залог движимого и недвижимого имущества.

В Петербурге 56-летняя помощница вице-президента одного из крупных банков перевела мошенникам 11,7 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию пострадавшая обратилась 8 ноября. Она сообщила, что 14 сентября ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Звонивший под предлогом помощи в поимке мошенников убедил женщину перевести на продиктованные счета 11 701 500 рублей. Деньги петербурженка брала в кредит в различных банках под залог движимого и недвижимого имущества в период с 14 сентября по 2 октября.

Возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.4 (Мошенничество).

Ранее пожилая петербурженка передала "брокеру" более 3 млн рублей.

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Фото: Piter.tv