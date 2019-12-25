Пожилая петербурженка передала "брокеру" более 3 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В Выборгском районе Петербурга пенсионерка передала "брокеру" более 3 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv

По словам 77-летней петербурженки, 27 октября ей позвонил неизвестный, который представился брокером. Он под предлогом дополнительного заработка убедил женщину передать ему деньги. В период с 27 октября до 3 ноября к пенсионерке прибыл неизвестный, которому она передала 3 274 500 рублей.

Приметы преступника: мужчина, на вид 20-25 лет, высокий, худой. Одет: светлая шапка, бежевая куртка, светлые брюки, кроссовки, медицинская маска.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее полиция Петербурга ликвидировала канал обналичивания похищенных у пенсионеров денег.

Фото: Piter.tv