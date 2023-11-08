Полиция Петербурга ликвидировала канал обналичивания похищенных у пенсионеров денег

Петербургскими оперативниками на территории ДНР задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве под видом привлечения средств для биржевых операций.

Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала канал обналичивания похищенных у пенсионеров денежных средств. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Петербургскими оперативниками на территории ДНР задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве под видом привлечения средств для биржевых операций.

В течение этого года злоумышленники принимали участие в реализации криминальной схемы в отношении россиян в качестве структурного звена, занимающегося обналичиванием денежных средств. Ирина Волк

Летом в полицию обратилась женщина, которая стала жертвой мошенников. В одном из мессенджеров она познакомилась с мужчиной, который предложил приумножить сбережения с помощью биржевых операций. Поверив злоумышленнику, потерпевшая перевела денежные средства на неизвестные счета. сайт биржи оказался поддельным.

Полицейские проследили цепочку финансовых операций и выяснили, что деньги пенсионерки находятся в Киеве. Работники находящегося там кол-центра совершали дистанционные мошенничества в отношении россиян. С целью вывода поступивших от потерпевших денежных средств ими была организованна сеть по обналичиванию и конвертации денег на территории ДНР. Российские рубли пересылались сообщникам в ДНР, а затем те обменивали их на гривны и направляли на Украину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ. Ущерб превысил три миллиона рублей. Предварительное расследование продолжается.

Ранее на Piter.tv: Подозреваемые в хищении 90 млн рублей через туристический кешбэк задержаны в Петербурге.

Видео: МВД