Подозреваемые в хищении 90 млн рублей через туристический кешбэк задержаны в Петербурге

Руководителей нескольких туристических фирм Петербурга подозревают в мошенничестве в крупном размере – хищении порядка 90 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России 2 ноября.
По данным ведомства, в период с августа 2020 по сентябрь 2022-го злоумышленники похищали выделенные на стимулирование поездок в рамках национального проекта "Туризм и индустрия туризма" деньги. Для того, чтобы создать видимость реализации программ "туристический кешбэк" и "детский кешбэк", они оплачивали путевки с помощью системы АО "НСПК". Фигурантам возвращалось 20-40% от всей стоимости путевки.
При обысках у руководителей изъяли авто и драгоценности. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее мы рассказывали о том, что сотрудница "Ленметрогипротранс" взяла кредиты почти на 13 млн рублей и перевела мошенникам.
Фото: Piter.TV
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