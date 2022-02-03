Подозреваемые в хищении 90 млн рублей через туристический кешбэк задержаны в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Руководителей нескольких туристических фирм Петербурга подозревают в мошенничестве в крупном размере – хищении порядка 90 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России 2 ноября.

По данным ведомства, в период с августа 2020 по сентябрь 2022-го злоумышленники похищали выделенные на стимулирование поездок в рамках национального проекта "Туризм и индустрия туризма" деньги. Для того, чтобы создать видимость реализации программ "туристический кешбэк" и "детский кешбэк", они оплачивали путевки с помощью системы АО "НСПК". Фигурантам возвращалось 20-40% от всей стоимости путевки.

При обысках у руководителей изъяли авто и драгоценности. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудница "Ленметрогипротранс" взяла кредиты почти на 13 млн рублей и перевела мошенникам.

Фото: Piter.TV