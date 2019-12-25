Прокуратура обжаловала домашний арест ректора "Шанинки"

Сергей Зуев подозревается по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Вину он не признает.

Прокуратура обжаловала домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Тверском суде Москвы.

На прошлой неделе суд постановил отправить Зуева под домашний арест до 7 декабря. Следствие просило назначить мужчине наказание в виде заключения под стражу, однако при вынесении постановления суд руководствовался данными о проблемах со здоровьем Зуева.

В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на решение в отношении Зуева об отказе избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей и избрании ему домашнего ареста. из сообщения собеседника агентства

Дата заседания будет объявлена позднее.

Напомним, Зуев подозревается по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Вину он не признает. Защита ректора "Шанинки" не планирует ходатайствовать об отмене домашнего ареста.

Ранее суд отправил в колонию исламиста, пытавшегося вывезти в Египет петербурженку-наложницу.

Фото: скриншот видео Youtube/Шанинка Shaninka