Прокуроры выявили хищение 800 млн рублей при подключения "Сапсанов" к интернету

Исполнитель завысил стоимость работ и недобросовестно их выполнил.

Транспортные прокуроры выявили завышение стоимость работ при подключении к интернету поездов "Сапсан". Об этом сообщили в пресс-службе Московской региональной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, в 2017 и 2019 году "РЖД" заключило договоры об обеспечении доступом в интернет пассажиров "Сапсанов" на общую сумму более 1,5 млрд рублей. В ходе проверки вывили завышение стоимости выполненных работ, а также их недобросовестное исполнение.

Исполнитель по договорам в свои затраты неправомерно включил стоимость оборудования, приобретенного и установленного в поездах ранее. из сообщения Московской региональной транспортной прокуратуры

В результате стоимость работ была завышена более чем на 800 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ход расследования находится на особом контроле транспортного прокурора.

Ранее СК возбудил уголовное дело о мошенничестве, из-за которого блокадница осталась без дома в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Сапсан