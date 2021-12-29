СК возбудил уголовное дело о мошенничестве, из-за которого блокадница осталась без дома в Петербурге

Злоумышленники узнали, что у блокадницы 1937 года рождения нет близких родственников, но есть жилой дом с участком в Курортном районе.

В среду, 2 февраля, стало известно, что возбудили уголовное дело по статье "мошенничество" после того, как блокадница Зинаида Тимофеева лишилась жилья по вине злоумышленников. Об этом рассказали в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в июле прошлого года. Согласно версии следствия, неизвестные узнали, что у блокадницы 1937 года рождения нет близких родственников, но есть жилой дом с участком в Курортном районе. Злоумышленники решили присвоить его себе. Они изготовили поддельные документы, среди которых были завещание и договор купли-продажи, по которому женщина продала дом другому человеку.

После этого неизвестные под обманным предлогом подписали у потерпевшей указанные подложные документы. В результате дом с земельным участком на сумму не менее 8 миллионов 133 тысяч рублей перегистрировали. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Фото: pexels

