Главного бухгалтера больницы №20 заключили под стражу

Она причастна к хищению не менее 344 млн. бюджетных рублей.

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга поддержала ходатайство следствия о заключении главного бухгалтера городской больницы №20 под стражу. Она подозревается по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), – следует из сообщения пресс-службы петербургской Прокуратуры.

Согласно версии следствия, ряд лиц из числа руководства, главный бухгалтер и другие сотрудники 20-й больницы не ранее сентября нынешнего года вступили в преступный сговор с целью хищения средств. Предлогом для вывода денег стали фиктивные зарплаты работникам учреждения, которых по факту не существовало. Так, с января 2021-го года по июнь 2024-го сотрудниками на фиктивные счета из бюджета учреждения было выведено порядка 344 млн. рублей.

Сегодня одной подозреваемой данного дела, занимавшей должность главного бухгалтера больницы №20, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30-го ноября.

Ранее мы сообщали, что главврач медучреждения прокомментировала свое отсутствие на судебном заседании о хищении средств из больницы.

Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга