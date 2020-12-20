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Суд отправил в колонию исламиста, пытавшегося вывезти в Египет петербурженку-наложницу
Сегодня, 20:09
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Суд отправил в колонию исламиста, пытавшегося вывезти в Египет петербурженку-наложницу

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Свою вину мужчина признал, от дачи показаний отказался.

В Петербурге приговорили к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и оштрафовали на 50 тысяч рублей обвиняемого в торговле людей Мукаилгаджи Магомедова. Приговор огласил Василеостровский районный суд. Об этом 18 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

Суд установил, что с 1 ноября по 3 декабря 2020 года Магомедов, по просьбе неустановленного друга, искал и отбирал женщин "с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации в Египте". Свою вину Магомедов признал, от дачи показаний отказался. 

В ноябре прошлого года мужчина познакомился в соцсетях с 19-летней петербурженкой и предложил ей уехать в Египет якобы ради обучения в теологическом вузе. О том, что ей уготована судьба сексуальной рабыни радикальных исламистов, находящихся в федеральном розыске, Магомедов умолчал.

Ранее в Петербурге возбудили дело после похищения женщины с парковки.

Фото: Piter.TV

Теги: исламист, колония, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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