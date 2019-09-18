Юная петербурженка едва не стала рабыней у радикальных исламистов в Египте

Девушку пытались вывезти обманом под предлогом учебы. Возбуждено дело о торговле людьми.

Юная петербурженка едва не угодила в руки радикальных исламистов и не стала наложницей. Как рассказали в АН "Оперативное прикрытие", молодого человека, который пытался вывезти девушку в Турцию обманным путем, уже задержали.

Как выяснилось, дагестанец Мукаиладжи Магомедов в 2019 году учился в частном исламском учебном заведении в Турции под названием "Академия Рассвет знаний". В программе учреждения была радикальная идеология и труды иностранных богословов, признанных экстремистскими в России. Отмечается, что некоторые духовные наставники Академии – выходцы из Северного Кавказа и находятся в международном розыске по экстремистским и террористическим статьям.

В 2020 году Магомедов вернулся в Россию на задание от наставников и начал искать молодую незамужнюю мусульманку. Девушку планировалось обманом вывезти в Египет и отдать радикальным исламистам в розыске, чтобы те использовали жертву в качестве секс-рабыни. С упомянутой петербурженкой Магомедов познакомился в интернете, убедил ее поехать якобы на учебу в Египет и попытался вылететь с ней транзитом через Турцию, предварительно скрывая девушку от родственников и правоохранителей. Однако вербовщика задержали при прохождении пограничного контроля.

По информации петербургского следкома, уже возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

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