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В Самарской области задержали двух россиян, завербованных Украиной

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В ФСБ отметили, что оба были завербованы на территории Молдавии.

В Самарской области задержали двух россиян, завербованных спецслужбами Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

По данным силового ведомства, задержанные участвовали в нескольких диверсиях. Один из задержанных совершил подрыв трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и закладку на предприятии двух самодельных взрывных устройств. Также сообщается о задержанной гражданке РФ, которая причастна к подготовке диверсий с использованием взрывных устройств на объектах оборонного комплекса

В ФСБ отметили, что оба были завербованы на территории Молдавии. После вербовки оба агента прошли в Кишиневе проверку с использованием полиграфа, после чего по заданию кураторов прибыли в город Самару для совершения диверсионно-террористических актов. Возбуждены уголовные дела.

Ранее ФСБ показала кадры обмена заключенными с США/

Видео: ЦОС ФСБ России

Теги: вербовка, задержание, самарская область, фсб россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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