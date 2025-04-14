В Самарской области задержали двух россиян, завербованных Украиной

В ФСБ отметили, что оба были завербованы на территории Молдавии.

В Самарской области задержали двух россиян, завербованных спецслужбами Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

По данным силового ведомства, задержанные участвовали в нескольких диверсиях. Один из задержанных совершил подрыв трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и закладку на предприятии двух самодельных взрывных устройств. Также сообщается о задержанной гражданке РФ, которая причастна к подготовке диверсий с использованием взрывных устройств на объектах оборонного комплекса

В ФСБ отметили, что оба были завербованы на территории Молдавии. После вербовки оба агента прошли в Кишиневе проверку с использованием полиграфа, после чего по заданию кураторов прибыли в город Самару для совершения диверсионно-террористических актов. Возбуждены уголовные дела.

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Видео: ЦОС ФСБ России