ФСБ показала кадры обмена заключенными с США

По данным WSJ, обмен прошел в знак укрепления доверия между РФ и США.

ФСБ России показала видео обмена заключенными с США, прошедшем при посредничестве ОАЭ. На опубликованных кадрах россиянин Артур Петров и гражданка США Ксения Карелина садятся в самолеты.

Карелину, имеющую двойное гражданство РФ и США, задержали в феврале 2024 года по обвинению в передаче денег на нужды ВСУ. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Петрова арестовали на Кипре в августе 2023-го, после чего экстрадировали в США. Мужчину обвинили в закупках ограниченной к экспорту американской продукции через подставные компании. Ему грозило более 20 лет в тюрьме. По данным WSJ, обмен прошел в знак укрепления доверия между РФ и США.

Ранее мы сообщали, что в Москве арестовали бывшего чиновника Росморречфлота за получение взятки.

Видео: ФСБ России